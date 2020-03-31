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12:39

Беглов отказался выслушать предложения Тихоновой о помощи пострадавшим от коронавируса

фото ЗакС политика Беглов отказался выслушать предложения Тихоновой о помощи пострадавшим от коронавируса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова пришла 31 марта на заседание городского правительства, чтобы предложить городским властям создать колл-центр по оказанию психологической помощи землякам, испытывающим проблемы в самоизоляции, в том числе жертвам домашнего насилия. 

Губернатор Александр Беглов пообещал дать ей слово после рассмотрения всех вопросов повестки. Но когда темы для обсуждения закончились, он закрыл заседание. Тихоновой, напомнившей о его обещании, градоначальник заявил, что ему пора идти на другое совещание. 

Депутат сообщила ЗАКС.Ру, что возмущена поведением губернатора. 

- Я хотела сказать, что люди в четырех стенах копят раздражение друг на друга, нервничают из-за этой ситуации с коронавирусом. Идет резкий скачок бытового насилия, - продолжила Тихонова. - Многие магазины объявили беспрецедентные скидки на алкоголь и народ, естественно, пьет. 

По словам депутата, ей и ее коллегам поступает очень много звонков от людей, которым нужна помощь квалифицированных психологов.

- Я хотела предложить губернатору создать колл-центр психологической, юридической, правовой помощи. Если бы был закон о профилактике и предупреждения домашнего насилия, он бы сейчас работал, но его нет. Люди, запертые в четырех стенах, справляются с проблемой один на один, - рассказала Тихонова. 

Она также добавила, что хотела спросить у главы города, при каком пороге заболевших он собирается объявлять чрезвычайную ситуацию в Петербурге. 

Отметим, что за несколько минут до закрытия заседания Беглов расспрашивал выступавшего с докладом военного комиссара Петербурга Сергея Качковского о правах женатых призывников, количестве заявлений на альтернативную службу и прочих вопросах, связанных с армейским призывом. 

О росте домашнего насилия над пожилыми в условиях самоизоляции ранее заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Сергей Еремеев


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