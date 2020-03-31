Волхов закрывают на карантин: у границ города установлены блокпосты

В Ленинградской области на "антивирусный" карантин закрывается еще один город - Волхов: на въезде и выезде на его территорию установлены блокпосты, на которых будут оборудованы санитарные зоны контроля для приезжающих. Информацией поделился врио главы Волховского района Алексей Брицун, слова которого приводит 78.ru.

"Идёт работа по обеспечению сотрудников, которые будут работать на постах, средствами защиты и техсредствами. Где-то будут перегораживать бетонными блоками, где-то будут живые посты из сотрудников полиции, росгвардии, администрации. Будут оборудованы санитарные места с медиками. С администрацией и жителями города Волхов проводится информационная работа", - пояснил Брицун.

Накануне от въезжающих "отгородились" Мурино, Янино, Энколово во Всеволожском районе Ленобласти, деревня Глинка Тосненского района , Кингисепп и Выборг.

Сегодня закрыли въезд в Кронштадт.