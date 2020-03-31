Однофамилец эсера Шмакова решил принять участие в довыборах в ЗакС

Первичный пакет документов для участия в дополнительных выборах в парламент Петербурга по 21-му избирательному округу вечером 30 марта сдал самовыдвиженец Алексей Шмаков, однофамилец кандидата от "Справедливой России" Ильи Шмакова. Информация об этом размещена на сайте территориальной избирательной комиссии № 19.

39-летний самовыдвиженец раньше не участвовал в электоральных кампаниях. Он работает в Санкт-Петербургском политехническом университете заместителем начальника отдела рекламно-сувенирной продукции.

Ранее в "Справедливой России" заявили, что в текущих условиях самоизоляции и борьбы с коронавирусом их кандидат Илья Шмаков не может проводить полноценную избирательную кампанию.

Напомним, дополнительные выборы в Законодательное собрание назначены на 7 июня. Место в городском парламенте освободилось после смерти единоросса Павла Зеленкова. Он представлял в ЗакСе 21-й избирательный округ, включающий территории Московского и Фрунзенского районов.

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