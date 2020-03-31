До мая приостановлена отправка петербургских призывников в армию

В рамках ежегодного весеннего призыва в Петербурге в армию призовут 2988 человек, однако на сегодняшний день отправка молодых людей приостановлена, так как в призывных пунктах идут мероприятия, направленные на предотвращение распространения COVID-19. О принятых мерах сообщил военный комиссар города Сергей Качковский во время заседания правительства, пишет 78.ru.

"Предварительно первые отправки будут после 20 мая текущего года", - известил Качковский.

По его информации, комиссариат не может брать пробы на коронавирус, однако в городской комитет по здравоохранению уже направлена просьба предоставить ведомству возможность проводить такие анализы на сборных пунктах.

Также сегодня на заседании правительства Петербурга депутат Оксана Дмитриева попросила губернатора Александра Беглова предоставить гостиницы для размещения медицинского персонала.

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