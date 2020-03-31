18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:21

До мая приостановлена отправка петербургских призывников в армию

фото ЗакС политика До мая приостановлена отправка петербургских призывников в армию

В рамках ежегодного весеннего призыва в Петербурге в армию призовут 2988 человек, однако на сегодняшний день отправка молодых людей приостановлена, так как в призывных пунктах идут мероприятия, направленные на предотвращение распространения COVID-19. О принятых мерах сообщил военный комиссар города Сергей Качковский во время заседания правительства, пишет 78.ru.

"Предварительно первые отправки будут после 20 мая текущего года", - известил Качковский.

По его информации, комиссариат не может брать пробы на коронавирус, однако в городской комитет по здравоохранению уже направлена просьба предоставить ведомству возможность проводить такие анализы на сборных пунктах.

Также сегодня на заседании правительства Петербурга депутат Оксана Дмитриева попросила губернатора Александра Беглова предоставить гостиницы для размещения медицинского персонала.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
13:21 До мая приостановлена отправка петербургских призывников в армию

13:16 Однофамилец эсера Шмакова решил принять участие в довыборах в ЗакС

12:55 Волхов закрывают на карантин: у границ города установлены блокпосты

12:39 Беглов отказался выслушать предложения Тихоновой о помощи пострадавшим от коронавируса

12:35 Кронштадт закрыли на въезд и выезд граждан

12:10 В РФ выявлено 500 новых случаев заражения COVID-19: плюс 48 - в Петербурге

11:55 Население Петербурга за год увеличилось на 14 тысяч человек

11:50 В трех чтениях принят закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

11:34 "Справедливая Россия" решила временно приостановить политическую деятельность

11:26 Госдума одобрила ужесточение уголовной ответственности за нарушение карантина

11:10 Госдума одобрила поправки о миллионных штрафах за распространение фейков

10:55 Госдума приняла закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение карантина

10:49 Смольный: Средняя зарплата петербуржцев в 2019 году составила 63,2 тысячи рублей

10:37 Дмитриева призвала Беглова передать гостиницы для размещения врачей

10:33 Собянин освободил москвичей от платы за капремонт с 1 апреля по 30 июня

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru