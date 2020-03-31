Из-за коронавируса ЗакС Петербурга ограничил допуск журналистов на заседание

Сотрудники средств массовой информации не смогут посетить ближайшее заседание Законодательного собрания Петербурга в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Постоянные аккредитации и разовые пропуска журналистов в Мариинском дворце действовать не будут. Сотрудникам СМИ предложили следить за видеотрансляцией парламентских обсуждений на сайте Заксобрания.

Также в пресс-службе подтвердили ЗАКС.Ру, что на этот раз не состоится и традиционный брифинг председателя городского парламента Вячеслава Макарова, который проходит каждую среду в 12:00.

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