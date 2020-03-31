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13:47

Дерипаска выделил деньги на строительство трех "коронавирусных" больниц в Иркутской области

фото ЗакС политика Дерипаска выделил деньги на строительство трех "коронавирусных" больниц в Иркутской области

Российский предприниматель Олег Дерипаска выделил из собственного финансового резерва средства для строительства трех инфекционных больниц для заразившихся коронавирусом граждан в Иркутской области, отмечается на сайте регионального правительства.

Возведение медцентров в ближайшее время стартует в Братске, Тайшете и Шелехове. В первом городе в новом корпусе смогут принять около 30 пациентов, а в Шелехове будет открыт стационар на базе бывшей инфекционной больницы со вместимостью до 100 человек.

"Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность", - следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства Иркутской области.

Также в каждый город будет направлено по одному новому реанимобилю.

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