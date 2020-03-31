Кандидат Кобринский: Заслуги и слухи

Кандидата от "Яблока" на довыборы в Законодательное собрание по 21 округу Александра Кобринского в партии считают достойным претендентом на место в парламенте. Он уже был городским депутатом и хорошо себя показал, отметила глава реготделения "Яблока" Екатерина Кузнецова. По ее мнению, у Кобринского высоки шансы на победу. С этим согласны не все. В частности, давний оппонент экс-парламентария депутат Михаил Амосов, который, среди прочего, считает Кобринского "человеком Макарова".

фото: страница Александра Кобринского "ВКонтакте"

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Петербургское отделение партии "Яблоко" 27 марта официально выдвинуло члена своего бюро Александра Кобринского кандидатом на дополнительных выборах в Законодательное собрание по 21 округу. Его поддержали 35 из 40 делегатов, оставшиеся бюллетени признали недействительными.

Кобринский уже был депутатом ЗакСа от "Яблока" в пятом созыве.Тогда он входил в комитет по законодательству и комиссию по законности и правопорядку, и написал более 50 законопроектов.

Глава петербургского "Яблока" Екатерина Кузнецова считает, что Кобринский во время своего депутатства сделал много хорошего. В частности, он выступал против принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В 2013 году Кобринский вместе со своим коллегой и однопартийцем Борисом Вишневским предложили отменить ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, сохранив при этом наказание за пропаганду педофилии. Однако их законопроект парламент отклонил, а автор инициативы о запрете пропаганды, депутат Виталий Милонов в очередной раз назвал "яблочников" врагами России.

Среди прочего, Кобринский критиковал законопроект о штрафах за нарушение правил платной парковки, подготовил поправку о новом способе распределения мандатов парламентариев и выступал за сохрание исторического наследия Петербурга.

В 2016 году Кобринский вновь баллотировался в депутаты ЗакСа, однако пройти в парламент ему не удалось - "Яблоко" получило только два мандата, а экс-депутат шел третьим в списке. Кузнецова считает, что причина в произошедших фальсификациях.

- В Калининском районе были участки, где ноль голосов за "Яблоко" дали. Причем на соседних участках, фактически в соседней школе, было 10-12%. То есть если в Центральном районе на округе Вишневского нам удалось большинство фальсификация пресечь, то, к сожалению, по всему городу у нас тогда сил не хватило. И периферийные районы привели к тому, что были явно просто переписаны протоколы, - заявила глава реготделения партии.

С ней согласен и сам Кобринский. Сейчас он все еще вхож в городской парламент, но уже в качестве помощника Вишневского.

Действующий состав ЗакСа экс-депутат считает не таким демократичным как предыдущий. Сейчас "Единая Россия" имеет абсолютное большинство в парламенте и может не договариваясь ни с кем принимать любые законы, заявил экс-депутат. При этом, по его мнению, идти в ЗакС в этом созыве все же стоит.

- Во-первых, даже один депутат может многое изменить. Как это мы видим в некоторых других законодательных собраниях. Во-вторых, я считаю, что это усилит нашу фракцию "Яблока". В настоящий момент фактически во фракции "Яблока" остался один депутат. Лучше два чем один, - считает Кобринский.

Также, уверен он, необходимо создавать платформу для выборов в 2021 году, чтобы следующий состав депутатов был лучше настоящего. Сам бывший парламентарий в случае победы в 2020 году снова планирует выдвигаться по 21 округу и на следующих выборах в ЗакС. В течение года же он хочет заниматься бюджетом, градостроительными проблемами и законотворчеством о судебном производстве.

- Сейчас это очень актуально, и в области административного судопроизводства у меня есть целый ряд предложений, и в области гражданского. У меня есть очень много соображений в связи с подготовкой нового Кодекса об административных правонарушениях, который собираются принять. У меня есть много идей, связанных и с градостроительной деятельностью, - заявил Кобринский.

Макаров как упрек

Среди последних заслуг Кобринского - поддержка избранных в 2019 году муниципальных депутатов от "Яблока" в судах, считает Кузнецова. В частности, в МО "Литейный округ", отметила глава реготделения партии.

"Яблочники" получили большинство в этом округе. Сейчас они пытаются через суд доказать, что принятые прошлым созывом МО "Литейный округ" поправки в Устав округа незаконны. Согласно поправкам, выбрать главу муниципального совета возможно только двумя третями голосов, хотя раньше для этого было достаточно простого большинства. Санкт-Петербургский городской суд признал изменения действительными, но Кобринский сдаваться не намерен.

Бывший "яблочник" и депутат городского парламента Михаил Амосов отзывается о Кобринском как о "человеке Макарова", подозревая его в связях со спикером ЗакСа и главой петербургского отделения "Единой России" Вячеславом Макаровым.

- Я считаю, что, скажем так, это человек Макарова в петербургском "Яблоке". С момента, когда были выборы 2011 года. Потому что Вячеслав Серафимович оказывал ему большую помощь в ходе избирательной кампании, - считает Амосов.

По мнению депутата, об этом якобы знают и в руководстве реготделения "Яблоко", но "их это все устраивает". Кузнецова возразила этому доводу. По ее словам, такие разговоры появились из-за "игры Макарова на публику".

- Я и про Бориса Лазаревича это слышу каждый день. То, что Макаров на публике лезет обниматься, он это делает специально для того, чтобы как раз репутацию депутатов подорвать. Насколько я знаю, Александра Аркадьевича чуть не с работы пытались уволить неоднократно, когда он уже стал помощником Вишневского. Наверно Макаров это делает не из большой любви к нему, - считает Кузнецова.

Опровергает слухи о контактах со спикером и сам Кобринский. По его словам, он никогда не действовал в интересах Макарова:

- Может быть, я выступал против аннексии Крыма в интересах спикера? Может быть, я в интересах спикера провел единственную поправку, которая, кстати, прошла в прошлом созыве против желаний "Единой России", которая изменила в лучшую сторону выборный закон? Вот поэтому у нас в Законодательном собрании на одного единоросса меньше, а вместо него сидит очень порядочный, приличный человек Трохманенко. Может, это в интересах спикера я сделал?

Политолог Александр Конфисахор также считает, что слухи о связях Кобринского с Макаровым не имеют оснований.

- Я бы так не стал говорить. 99%, что, конечно, нет. Это уже просто демонизируют Макарова, считают, что он вообще везде. Я не удивлюсь, если сам Вячеслав Серафимович или его ближайшее окружение это придумали, - заявил политолог.

По словам лидера "Объединенных демократов" в Петербурге Андрея Пивоварова, почти каждого политика стараются причислить к тому или иному лагерю.

- Немало политиков в Петербурге относят к одной из двух сторон. Это к стороне Макарова - людей, которые относятся к ЗакСу. И к Смольному. И здесь, мне кажется, любого из них можно через публичную какую-то позицию отнести к той или иной стороне. Есть это или нет - мне не судить. Я в ЗакС не хожу и свечку не держал там. Я смотрю скорее по делам, - заявил Пивоваров.

Амосов же считает, что Кобринский мог намеренно отказаться выдвигаться в 2016 году по третьему округу Петроградского района. В этом округе в итоге избрался Макаров. При этом, отмечает Амосов, Кобринский на тот момент руководил отделением партии в Петроградском районе. Об этом депутат неоднократно высказывался и ранее, будучи главой петербургского отделения "Яблока":

- Мои претензии состояли в том, что Петроградское районное отделение, которым руководил Кобринский, было подчинено интересам "Единой России". И в частности Макарову Вячеславу Серафимовичу. Потому что мы там выявили случаи, когда некоторые члены "Яблока" одновременно состояли в "Единой России". Естественно, мы их исключили. Некоторые сами ушли. Это вызывало недовольство - мои действия в этом плане. Кроме того, был такой интересный сюжет в 2016 году: никто из довольно многочисленного отделения Петроградского не согласился баллотироваться в Законодательное собрание на Петроградской стороне. В общем-то, логично, чтобы там баллотировался Кобринский, который там был избран до этого депутатом, но он категорически отказался, сказал, что он не хочет этого. Не только он, никто их членов отделения не захотел там баллотироваться. Нам пришлось искать человека не члена партии, чтобы там выставить. Мне кажется, это очень показательный момент.

Кобринский заявил, что тогда шел по территории Центрального района и считает неприемлемым выдвигаться по территории, на которой не работал.

- Как это физически могло быть, если я шел по территории вместе с Вишневским в Центральном районе? Вы считаете, что возможно на территории работать в одном месте, а в округе - другом? Это невозможно. Помощник господина Амосова, он об этом не говорит, господин Назаров, он точно так же баллотировался только в одном месте, а по округу он не шел. Но об этом он помалкивает. Просто нельзя, если ты выдвигаешься на одной территории, идти еще на другой территории. Человек не может разорваться, понимаете. Кроме того, мы выдвинули в Петроградском районе Ксению Михайлову, замечательного адвоката, человека, который здесь живет, здесь работает, - заявил экс-депутат.

По его словам, Амосов использовал обвинения в его адрес как способ внутрипартийной борьбы во время их конфликта.

Напомним, в 2017 году 100 членов петербургского "Яблока" написали письмо федеральному руководству партии. В нем они выразили недоверие своему региональному лидеру - Михаилу Амосову. Кобринский в своем обращении поддержал эту позицию. В итоге, федеральное бюро запустило процесс перерегистрации партии, Амосов вышел из "Яблока" вместе с 48 единомышленниками. Они создали организацию "Движение демократического обновления". Однако, несмотря на выход из партии, Амосов продолжает представлять "Яблоко" в Законодательном собрании. В случае избрания Кобринского на довыборах, давним оппонентам придется еще год работать в одной фракции.

"Яблочный" ли округ?

Кобринский считает свои шансы на победу в довыборах по 21 округу высокими. По его словам, в округе у "Яблока" большая поддержка. Так же считает и Кузнецова. Она отметила, что избиратели всегда жалуются на отсутствие во власти компетентных в законодательной сфере людей. Сейчас же "Яблоко" выдвигает опытного и юридически подкованного кандидата, уверена Кузнецова.

Лидер "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров напомнил, что движение планирует провести праймериз и поддержать кандидата, у которого будет больше шансов на победу. Он отметил, что выдвижение Кобринского "вызывает интерес". Пивоваров сообщил, что к "яблочнику" относится положительно.

- Он давно занимается политикой в Петербурге. Он был и депутатом ЗакСа, и помощником депутата ЗакСа, и какие-то протестные истории у него случались. То есть никакой антипатии к нему нет, - заявил политик.

Политолог Конфисахор сомневается в шансах Кобринского на победу. Он считает, что в целом поддержка "Яблока" в последнее время снизилась. Кроме того, по его мнению, в 21 округе не так много сторонников партии. В Центральном районе шансов на победу было бы больше, уверен Конфисахор.

Бывший "яблочник" Амосов тоже считает, что у Кобринского не так много шансов пройти в ЗакС.

- Я думаю, что шансы на победу не высокие. Там будет сильный кандидат от "Справедливой России", там будет Шнуров от Партии роста. И в общем-то Кобринский там никогда не работал и к этой территории не имеет отношения, - заявил Амосов.

Сам Кобринский отметил, что пока никто как кандидат не зарегистрирован - "пока неизвестно, что там будет". Выдвинутого "Справедливой России" заместителя главы МО "Автово" Илью Шмакова он не считает сильным конкурентом.

- Если бы выборы проходили в Автово, наверное, это был бы очень сильный конкурент. Но выборы проходят в другом месте, где его не так знают, - заявил Кобринский.

София Саттарова

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