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14:32

Миронов: Приостанавливаем не деятельность, а политическую борьбу

фото ЗакС политика Миронов: Приостанавливаем не деятельность, а политическую борьбу

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, ранее сегодня заявивший о том, что организация приостанавливает политическую работу из-за пандемии коронавируса, уточнил свою позицию и объявил, что партия, несмотря ни на что, продолжает функционировать.

"Наша партия продолжает свою работу. Ни о каком прекращении политической деятельности речи не идет. Это невозможно. А вот политическую борьбу самое время прекратить. Нужно отбросить политические разногласия и всем вместе бороться с главным врагом – коронавирусом и социально-экономическими последствиями пандемии. Это самое важное! Призываю все партии: давайте оставим в стороне все политические дрязги и займёмся реальной помощью гражданам", - пояснил свою точку зрения Миронов.

Как ранее сообщила в беседе с ЗАКС.Ру член Совета петербургского отделения справороссов Кристина Черемных, сегодня в основной функционал партии входит дистанционное разъяснение гражданам необходимости карантина, а также помощь в защите трудовых прав.

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