18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:50

ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

фото ЗакС политика ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

Пандемия коронавируса не повлияла на стремление россиян поддержать обнуление президентских сроков Владимира Путина. Мнение граждан РФ изучили социологи ВЦИОМ.

Так, по состоянию на 29 марта внесение изменения в Конституцию, согласно которому будут сняты ограничения "для занимавшего или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах президента РФ", поддерживают 57% опрошенных. До этого, неделю назад, высказавшихся за данную коррективу было 51%.

Аналогично уменьшилась доля тех, кто данное изменение не поддержит: если неделю назад таких респондентов было 39%, то по состоянию на 29 марта их доля составляет уже 33%.

В опросе поучаствовали 1600 жителей России в возрасте от 18 лет.

Ранее "Левада-центр" представил своё социологическое изыскание, согласно которому, по состоянию на 27 марта, за и против обнуления путинских сроков выступало почти равное количество респондентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 марта, 18:57 СМИ: Кремль наметил новые даты для голосования по поправкам в Конституцию

27 марта, 10:10 Обнуление сроков Путина одобряют и не одобряют примерно равное число россиян

26 марта, 13:14 Движение "Голос": Публичного обсуждения поправок не было

26 марта, 10:42 Горизбирком отменил решения о своём графике работы на время подготовки голосования по поправкам в Конституцию

25 марта, 22:41 Коронавирус вносит коррективы

25 марта, 19:40 Шульман: Голосование по поправкам может поломать все выборное законодательство

25 марта, 18:25 ЦИК продолжит подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, несмотря на перенос

25 марта, 18:20 Споры ЗакСа перед словом президента

25 марта, 16:23 Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

24 марта, 18:27 Активисты требуют, чтобы ЦИК перенес голосование по изменению Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:22 Политолог Орешкин считает, что в аппаратной борьбе Собянина "сожрут"

18:10 Петербуржец рассказал о мерах против COVID-19 в нидерландском лагере беженцев

17:59 СК проверяет нелицеприятные слова протоиерея Смирнова о женщинах в гражданском браке

17:43 Шишлов ждет от Госдумы правового регулирования понятия "карантин"

17:16 Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус

16:57 Шестун в СИЗО не смог пройти тест на коронавирус

16:42 Псковская область по примеру соседних регионов перешла на режим самоизоляции

16:15 Главврач больницы в Коммунарке подхватил коронавирусную инфекцию

15:51 Ройзмана удивляет, что Путин не повышает себе рейтинг ежедневными речами о коронавирусе

15:34 Кронштадтские чиновники объяснили закрытие острова "учениями"

15:17 Журналисты "Ведомостей" требуют замены назначенного неделю назад и.о. главреда

14:51 ЛДПР объявила конкурс для самоизолировавшихся петербуржцев

14:50 ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

14:32 Миронов: Приостанавливаем не деятельность, а политическую борьбу

14:08 ФСИН запретила пускать адвокатов в столичные СИЗО

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru