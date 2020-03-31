ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

Пандемия коронавируса не повлияла на стремление россиян поддержать обнуление президентских сроков Владимира Путина. Мнение граждан РФ изучили социологи ВЦИОМ.

Так, по состоянию на 29 марта внесение изменения в Конституцию, согласно которому будут сняты ограничения "для занимавшего или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах президента РФ", поддерживают 57% опрошенных. До этого, неделю назад, высказавшихся за данную коррективу было 51%.

Аналогично уменьшилась доля тех, кто данное изменение не поддержит: если неделю назад таких респондентов было 39%, то по состоянию на 29 марта их доля составляет уже 33%.

В опросе поучаствовали 1600 жителей России в возрасте от 18 лет.

Ранее "Левада-центр" представил своё социологическое изыскание, согласно которому, по состоянию на 27 марта, за и против обнуления путинских сроков выступало почти равное количество респондентов.