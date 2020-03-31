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14:51

ЛДПР объявила конкурс для самоизолировавшихся петербуржцев

фото ЗакС политика ЛДПР объявила конкурс для самоизолировавшихся петербуржцев

Петербургское отделение ЛДПР объявило конкурс домашних фотографий для своих сторонников, соблюдающих режим самоизоляции. 

Горожан призывают выкладывать фотографии времяпрепровождения в домашних условиях в комментариях поста группы ЛДПР "ВКонтакте". На снимке обязательно должна присутствовать символика партии.

Победителю обещают подарить фирменную ветровку. Призеры получат чайный набор и партийные сувениры. Подвести итоги в партии намерены 6 апреля, а вручить призы - как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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