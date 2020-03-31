ЛДПР объявила конкурс для самоизолировавшихся петербуржцев

Петербургское отделение ЛДПР объявило конкурс домашних фотографий для своих сторонников, соблюдающих режим самоизоляции.

Горожан призывают выкладывать фотографии времяпрепровождения в домашних условиях в комментариях поста группы ЛДПР "ВКонтакте". На снимке обязательно должна присутствовать символика партии.

Победителю обещают подарить фирменную ветровку. Призеры получат чайный набор и партийные сувениры. Подвести итоги в партии намерены 6 апреля, а вручить призы - как только позволит эпидемиологическая ситуация.