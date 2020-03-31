Кронштадтские чиновники объяснили закрытие острова "учениями"

Закрытие острова Котлин, в пределах которого располагается Кронштадт, на въезд и выезд в администрации района преподнесли как необходимую меру для проведения неких учений с участием полицейских и госслужащих, передает "Фонтанка". Согласно этому объяснению, мероприятие связано с противодействием пандемии коронавирусной инфекции.

"Хотели передать посыл: не нужно к нам ехать, поберегите себя, посидите дома. Мы рады гостям, но не в этот период", - подчеркнул глава Кронштадтского района Олег Довганюк, добавив, что учения были плановыми и согласованными.

Довганюк указал на важнейшую причину для принятия специальных мер - это жалобы местных жителей на большое количество гуляющих по острову туристов, пренебрегающих рекомендациями относительно самоизоляции. По его словам, учения носили разовый характер, а максимум, грозящий всем приезжим гражданам, - проверка автомобильных номеров.

Чиновник объявил о том, что проезд свободен, однако позже пресс-служба районной администрации уточнила, что де-факто свободен он только для местных жителей, а не для тех, кто приехал погулять по городу-острову.

Накануне губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, обязывающее петербуржцев старше 65 лет сидеть по домам и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих. 31 марта стало известно о новых 48 горожанах, подхвативших коронавирусную инфекцию.

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