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15:51

Ройзмана удивляет, что Путин не повышает себе рейтинг ежедневными речами о коронавирусе

фото ЗакС политика Ройзмана удивляет, что Путин не повышает себе рейтинг ежедневными речами о коронавирусе

Политик Евгений Ройзман, следящий за мерами противодействия коронавирусной инфекции в исполнении правительств всего мира, указал на большое отличие российского опыта от мировой практики. В то время, как европейские лидеры постоянно находятся на связи с народом, выступая в некотором роде успокоительным средством, Кремль этот инструмент, подчеркивает экс-мэр Екатеринбурга, почему-то совсем не торопится задействовать. Между тем это было бы полезно, с его точки зрения, обеим сторонам коммуникации.

"Президент должен два раза в день как минимум выходить в прямой эфир, [должна] прерываться любая трансляция, он должен докладывать, что происходит в стране, рассказывать, какие меры принимаются, давать людям понять, что на него все могут рассчитывать, что пока он здесь, все будет хорошо. И я удивлен, что они этой ситуацией не воспользовались. На этой ситуации зарабатывается авторитет. Но вгружаться в нее надо полностью и быть максимально честным и откровенным", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

В конечном счете, по его прогнозу, федеральная власть от этого может проиграть: инициативный руководитель того или иного региона в случае успешного противодействия заразе способен будет затмить по популярности первое лицо в государстве. В настоящий момент речь, по мнению Ройзмана, может идти о московском мэре Сергее Собянине, на методы которого быстро стали ориентироваться остальные субъекты федерации, включая Петербург.

"У Собянина есть ряд преимуществ. Он помоложе. Его работа видна. И я думаю, что могут возникнуть ревность и все, что отсюда следует", - многозначительно заключил политик.

За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 500 человек.

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