Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков попытался успокоить общественность в связи с известием о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который неделей ранее лично контактировал с Владимиром Путиным, заразился коронавирусной инфекцией. Причин волноваться за первое лицо на сегодняшний день у россиян нет, заверил Песков.

"Регулярно тестируется. Все нормально", - приводит ТАСС его цитату.

В толпе Путин в последнее время, по словам его представителя, появляется редко, но на встречах не отказывается от традиционных норм этикета.

"С главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно", - полагает Песков, добавляя, что Путин при этом осторожен и прибегает к дезинфекции.

По состоянию на 31 марта в стране инфекция COVID-19 диагностирована у 2237 граждан. 17 ее носителей скончались.