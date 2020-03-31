Шишлов ждет от Госдумы правового регулирования понятия "карантин"

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов критически отозвался о последних инициативах депутатов Госдумы, которые на фоне пандемии коронавируса приняли закон, позволяющий правительству вводить режим чрезвычайной ситуации. Мыслят парламентарии, по разумению чиновника, в не самом верном направлении, оставляя лакуны в законодательстве, которые сегодня наиболее важны для общества и его безопасности.

"Дума сильно запаздывает с правовым регулированием. Когда речь идет о поправках в Конституцию, то тут все делается очень быстро и за один день. А мы уже не первую неделю живем в ситуации, связанной с распространением инфекции, и адекватного законодательного реагирования нет. Нужно прояснять на уровне федерального закона, какие меры изоляции могут вводиться в субъектах РФ, чтобы не было этой странной дискуссии о том, что единственный способ соблюсти законность - чрезвычайное положение. Это не так", - высказался уполномоченный по правам человека в эфире "Эха Петербурга".

В своем суждении Шишлов апеллирует федеральному к закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, где, как ему представляется, много недосказанностей.

"Нужно вводить карантинные меры, а вот что такое карантин? Действующее законодательство по сути оставляет этот вопрос открытым. Закон говорит, что порядок осуществления карантина устанавливается правовыми актами РФ, а таких актов по сути дела нет", - отметил гость эфира.

В связи с этим для него выглядит обоснованным раздражение людей, не понимающих, на каком правовом основании они должны сидеть дома, если они не желают считать себя сознательными гражданами и следовать простым рекомендациям.

Отметим, что вместо карантина главы регионов вслед за московским мэром Сергеем Собяниным стали вводить на своих территориях режим самоизоляции для граждан. Строже всего распоряжения регламентируют жизненный уклад граждан старше 65 лет, которым запрещается без острой необходимости покидать пределы дома. Карантин при этом нигде в России не объявлен.

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