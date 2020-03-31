СК проверяет нелицеприятные слова протоиерея Смирнова о женщинах в гражданском браке

Управление Следственного комитета по столице занялось проверкой слов скандально известного протоиерея Дмитрия Смирнова, который минувшей зимой публично приравнял женщин, находящихся в гражданском браке, к "бесплатным проституткам". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Ищут следователи в речи священника, произнесенной на встрече с православным сообществом в одном из заведений общепита, признаки экстремизма. В настоящий момент идет доследственная проверка по признакам уголовной 282-й статьи.

Фрагмент нашумевшей речи дословно звучал следующим образом:

"Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает".

Отметим, что после скандала никто из представителей РПЦ за Смирнова публично заступаться не стал.