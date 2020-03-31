18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:22

Политолог Орешкин считает, что в аппаратной борьбе Собянина "сожрут"

фото ЗакС политика Политолог Орешкин считает, что в аппаратной борьбе Собянина "сожрут"

Популярные среди москвичей меры против коронавируса, принятые столичным градоначальником Сергеем Собяниным, с большой вероятностью сыграют с ним злую шутку в дальнейшем, полагает независимый политолог Дмитрий Орешкин. В подкрепление своего прогноза он экстраполировал сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом на первые недели Великой Отечественной войны и общую растерянность советского руководства во главе с Иосифом Сталиным. Хорошего варианта решения проблем у руководителя второго эшелона во власти в тот исторический период, подчеркивает эксперт, не было - вне зависимости, справлялся он с задачей или нет.

"Это отдаленно напоминает кризис между 22 июня и 3 июля 1941 года, когда враг наступает, система оказывается совершенно не готова к организации отпора, а первое лицо исчезает. Все, прекрасно знающие правила подковерной кремлевской интриги, сознают, что тот, кто возьмет на себя инициативу по организации обороны, и если, не дай бог, он организует эту оборону эффективно, то будет немедленно расстрелян и уничтожен товарищем Сталиным. Потому что он перехватит в глазах населения инициативу на себя и как бы займет позицию Сталина, а Сталин этого не прощает", - провел он аналогию в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

По мысли Орешкина, Собянин и обскакал силовиков, которые обязательно ему отомстят и закроют ему дорогу в потенциальные преемники Путина, и перешел дорогу самому президенту, который де-факто в данной ситуации остался нерешительным чиновником.

По последнему опросу "Левады-центра", около трех четвертей москвичей поддерживают строгий режим самоизоляции для граждан, введенный Собяниным и частично скопированный руководителями других регионов. Обязательные ограничения на передвижение по столице коснулись всех категорий граждан ввиду того, что в главном городе страны заразилось и умерло от коронавирусной инфекции больше людей, чем где-либо еще в России.

Похожий прогноз судьбы московского мэра ранее озвучил политик Евгений Ройзман.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
22:22 Полномочия по изоляции

20:59 Беглов: Ресурсы города позволят выдержать временные трудности

20:33 Митрополит Варсонофий с иконой пролетел над Петербургом

19:59 Гудков указал на ненужность "планов А" и "планов Б" для оппозиции

19:42 Петербургское метро сокращает часы работы

18:59 В Петербурге сократили число маршрутов наземного транспорта

18:43 Глава Карелии объявил о введении режима самоизоляции

18:42 Мурино начали дезинфицировать

18:22 Политолог Орешкин считает, что в аппаратной борьбе Собянина "сожрут"

18:10 Петербуржец рассказал о мерах против COVID-19 в нидерландском лагере беженцев

17:59 СК проверяет нелицеприятные слова протоиерея Смирнова о женщинах в гражданском браке

17:43 Шишлов ждет от Госдумы правового регулирования понятия "карантин"

17:16 Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус

16:57 Шестун в СИЗО не смог пройти тест на коронавирус

16:42 Псковская область по примеру соседних регионов перешла на режим самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru