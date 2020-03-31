Петербуржец рассказал о мерах против COVID-19 в нидерландском лагере беженцев

Поисковик из Петербурга Антон Коломицын, ожидающий политубежища в лагере искателей убежища города Утрехт в Нидерландах, рассказал ЗАКС.Ру о мерах, которые приняла местная администрация в связи с распространением инфекции коронавируса. По его словам, все ограничилось тем, что беженцам раздали по упаковке мыла Lush и попросили, находясь на улице, соблюдать дистанцию между людьми.

Коломицын подчеркнул, что это, по его наблюдениям, соответствует государственному подходу к решению проблемы коронавируса.

- Власти здесь не собираются принудительно ограничивать людей, это считается шагом к тоталитаризму. Здесь премьер и король просто попросили людей помочь правительству бороться. И люди услышали. Многие без особой нужды из дома не выходят. Мелкий бизнес, конечно, умирает, ведь он здесь работал на туристов, которых нет и долго теперь не будет. Но правительство, в свою очередь, обещает помочь бизнесу деньгами. И поможет, не сомневаюсь, - рассказал россиянин.

Коломицын часто посещает Амстердам. Центр столицы, по его наблюдениям, в последнее время опустел. Многие заведения закрылись, другие работают только на вынос. Некоторые гостиницы отдали свои номера для размещения больных, поскольку их бизнес все равно простаивает из-за отсутствия турпотока.

- А вот подальше от центра и люди гуляют, и машин довольно много. И стариков на улице тоже достаточно, - продолжил Коломицын.

Рекомендации по профилактике и противодействию коронавирусу опубликованы на сайте государственного Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов. В частности, гражданам этой страны рекомендовано бороться с легкой формой болезни дома (при температуре меньше 38 С). Родственников людей с симптомами простуды и лихорадки тоже просят самоизолироваться. Звонить врачам необходимо, если кашель усиливается, температура поднимается выше 38 С и больному становится тяжело дышать. Вызывать медиков советуют гражданам старше 70 лет с признаками простуды, а также больным хроническими заболеваниями. Авторы инструкций подчеркивают, что нужно не ходить к врачам, а вызывать их.

С 23 марта в Нидерландах введен ряд ограничений. В частности, в общественных местах люди должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, запрещено собираться в группы более трех человек, за исключением семей. Закрыты развлекательные заведения, рестораны, салоны красоты и тому подобные общественные места. Магазины могут работать только при гарантии соблюдения санитарных норм и дистанции между посетителями.

На 31 марта, по данным государственной статистики, положительный результат на коронавирус обнаружился у 12 595 жителей Нидерландов. 4 712 человек было госпитализировано, 1 039 скончалось. Из них 175 - за последние сутки. По словам Коломицына, тесты на COVID-19 берут только у людей, которые сами обращаются к врачам или у тех, кого госпитализируют, а поскольку многие добровольно самоизолировались при признаках недомогания, число перенесших вирус в реальности может быть и больше.

Напомним, в России Коломицына обвинили в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (ч.1 ст. 283.1 УК РФ) после того как он приобрел советские топографические карты, оказавшиеся секретными. Коломицын - участник поискового отряда. Он утверждает, что карты ему нужны были для экспедиций и личного отдыха на севере страны. При этом поисковики утверждают, что федеральный перечень засекреченных карт тоже секретный и узнать, привлекут ли тебя к ответственности за приобретение тех или иных сведений в данном случае практически невозможно. Узнав о возбуждении уголовного дела, Коломицын покинул Россию. В настоящее время политэмигрант ожидает решения о предоставлении ему политубежища в лагере города Утрехт.

Сергей Еремеев