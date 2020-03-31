18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:43

Глава Карелии объявил о введении режима самоизоляции

фото ЗакС политика Глава Карелии объявил о введении режима самоизоляции

На территории республики Карелия с 1 апреля начинает действовать режим самоизоляции граждан, о чем сигнализировал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Текст распоряжения предлагает самый строгий формат самоизоляции из имеющихся на сегодняшний день в стране - повторяющий тот, что установили в столице. Обязанность сидеть дома, в отличие от Петербурга или Новгородской области, распространилась на все категории граждан.

Как и в Москве, отдельно оговорены случаи крайней необходимости: гражданам дозволяется ездить на работу, если они обязаны на ней находиться, выходить в ближайшие магазин, аптеку и медучреждение и выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

"Выходя на улицу, вы должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей", - пишет Парфенчиков.

Особенностью Карелии в мерах борьбы с пандемией и сопутствующими ей негативными явлениями стало ограничение продажи алкоголя с 10 до 14 часов.

В стране инфицировано вирусом COVID-19 2237 человек. С начала марта от инфекции скончалось 17 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
22:22 Полномочия по изоляции

20:59 Беглов: Ресурсы города позволят выдержать временные трудности

20:33 Митрополит Варсонофий с иконой пролетел над Петербургом

19:59 Гудков указал на ненужность "планов А" и "планов Б" для оппозиции

19:42 Петербургское метро сокращает часы работы

18:59 В Петербурге сократили число маршрутов наземного транспорта

18:43 Глава Карелии объявил о введении режима самоизоляции

18:42 Мурино начали дезинфицировать

18:22 Политолог Орешкин считает, что в аппаратной борьбе Собянина "сожрут"

18:10 Петербуржец рассказал о мерах против COVID-19 в нидерландском лагере беженцев

17:59 СК проверяет нелицеприятные слова протоиерея Смирнова о женщинах в гражданском браке

17:43 Шишлов ждет от Госдумы правового регулирования понятия "карантин"

17:16 Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус

16:57 Шестун в СИЗО не смог пройти тест на коронавирус

16:42 Псковская область по примеру соседних регионов перешла на режим самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru