Мурино начали дезинфицировать

Вечером 31 марта, началась дезинфекция петербургского пригорода Мурино, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Закрыты для посещения и дезинфицируются 62 детские и спортивные площадки, хлорированным раствором будут обработаны 20 км дорог и все остановочные павильоны. О проведении санитарных мероприятий муринцев оповещает автомобиль МЧС с громкоговорителем. Жителей просят с пониманием относиться к дезинфекционным мерам, закрыть окна и не выходить из дома. Для дезинфекции улиц и дворов используется спецтехника дорожно-строительного управления и Управления по ветеринарии Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Жители города с улиц и с балконов снимают производящих дезинфекцию работников на мобильные телефоны и выкладывают в социальные сети.

Аналогичные меры предпринимаются и в других населенных пунктах, в которых были подтверждены случаи коронавируса. Региональное правительство обещает продолжить санитарные мероприятия на следующий день, 1 апреля. Согласно постановлению правительства Ленобласти, мероприятия по санобработке дворов и улиц должны производиться не менее двух раз в неделю.

"Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко принято решение дополнительно закупить 22 тонны дезинфицирующих средств на деньги резервного фонда региона", - сообщили в областном правительстве.

Напомним, накануне было объявлено, что город Мурино с 31 марта будет закрыт на въезд и выезд.

Фото: vk.com/ Девяткино Live/ Мурино