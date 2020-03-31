В Петербурге сократили число маршрутов наземного транспорта

С 1 апреля в Петербурге перестанет работать коммерческий транспорт на 85 маршрутах, сообщает сайт городской администрации. Чиновники объясняют свой выбор тем, что конкретно эти направления дублируются социальными маршрутами.

Имеется у комитета по транспорту и статистический аргумент: специалистам удалось выяснить, что по сравнению с 30 марта прошлого года в тот же день года нынешнего общий пассажиропоток в городе упал на 83 процента.

Первая "волна" отмены коммерческого транспорта по ряду маршрутов случилась 28 марта: в этот день перестали обслуживаться более ста из них.