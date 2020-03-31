Петербургское метро сокращает часы работы

Руководство петербургского метрополитена объявило об "урезании" привычного графика работы с 1 апреля. Теперь все станции будут закрываться для входа в пассажиров в 22 часа, а полностью прекращать работу - в 23 часа. Пересесть с одной ветки на другую можно будет только до 21 часа.

Кроме того, вестибюли некоторых станций метро полностью прекращают работу на вход и на выход. Это, прежде всего, вестибюли-"дублеры", относящиеся к станциям "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Технологический институт", "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Сенная площадь", "Невский проспект", "Маяковская", "Площадь Александра Невского", "Достоевская", "Звенигородская", "Садовая", "Проспект Славы".

Помимо них, не будет функционировать одна из самых непопулярных станций "Новокрестовская" (по всей видимости, ввиду отмены всех спортивных соревнований на Крестовском острове), "Дунайская" и расположенная в Ленобласти станция "Девяткино".

Все произошедшее объясняется критической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Отметим, что в связи с падением пассажиропотока на 83% по сравнению с весной прошлого года в комитете по транспорту решили на первую неделю апреля отказаться в общей сложности от обслуживания почти 200 коммерческих маршрутов.