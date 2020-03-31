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19:59

Гудков указал на ненужность "планов А" и "планов Б" для оппозиции

фото ЗакС политика Гудков указал на ненужность "планов А" и "планов Б" для оппозиции

Политик Дмитрий Гудков в интервью каналу SotaVision обратил внимание на неправильную, с его точки зрения, постановку вопроса, часто используемую в дискуссиях с активистами и журналистами. Заговорил он об этом, сообщив о своей подготовке к выборам в Госдуму 2021 года и столкнувшись с вопросом, имеется ли у него так называемый "план Б" на случай, если его либо не зарегистрируют, либо в силу разных обстоятельств не изберут депутатом федерального уровня. Гудков считает, что в режимах, аналогичных сегодняшнему российскому, и с учетом растущей политической турбулентности столь строгий стратегический подход и расчет лишены смысла. Ему вспомнилась сцена из фильма "Паразиты" с затоплением города, в которой жители прячутся внутри спортивного зала.

"Там сын спрашивает у отца - папа, ну какой у тебя план? Тот говорит - план заключается в том, что плана никакого нет, потому что неужели ты думаешь, что все вот эти люди, которых затопило, планировали оказаться здесь в спортзале и провести ночь? Жизнь меняется так быстро, что мы должны быть flexible и тоже уметь быстро меняться. Например, завтра поменяются условия и вдруг будет референдум по поправкам, а не голосование дурацкое. И все, и сразу появляется точка объяединения для всей оппозиции. Да мы даже не знаем, закончится ли эпидемия и будут ли вообще выборы в 2021 году", - рассудил оппозиционер.

По его словам, даже выборы не являются, строго говоря, планом: с ними не связаны все надежды команды Гудкова, и никто "не сидит их и не ждет".

На минувшей неделе Гудков с группой сторонников вышел из Партии перемен, которую многократно в течение двух лет отказывался регистрировать Минюст.

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