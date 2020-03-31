Митрополит Варсонофий с иконой пролетел над Петербургом

Митрополит Варсонофий совершил облет Петербурга на вертолете с Казанской иконой Божией матери, сообщает сайт городской митрополии. Конечной целью воздушного путешествия стало вознесение молитвы в Казанском соборе за здоровье горожан, которому угрожает стремительно шагающая по России коронавирусная инфекция.

"Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем. В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы", - приводятся слова церковного иерарха.

По мысли Варсонофия, рано или поздно эпидемия сойдет на нет, но для этого людям нужно как следует каяться в своих прегрешениях.

Отметим, что в марте между Смольным и РПЦ возник конфликт, до сих пор публично не исчерпанный. Решение губернатора Александра Беглова о закрытии на время пандемии коронавируса всех церквей для посещения встретило непонимание и отпор у руководства митрополии, которое первое время демонстративно отказывалось следовать распоряжению и называло его антиконституционным.

На сегодняшний день в Петербурге инфицировано COVID-19 98 человек. Двое горожан скончалось.

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