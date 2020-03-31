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20:59

Беглов: Ресурсы города позволят выдержать временные трудности

фото ЗакС политика Беглов: Ресурсы города позволят выдержать временные трудности

Губернатор Александр Беглов, выступая перед членами правительства, попытался вселить в них оптимизм относительно экономического потенциала города в нестабильной ситуации, осложненной распространением коронавирусной инфекции и связанными с ней издержками.

"У города есть накопленные ресурсы, которые позволят выдержать временные трудности. Ограничения и запреты из-за коронавируса, несомненно, скажутся на итогах социально-экономического развития города за 2020 год, но я уверен, что мы справимся. Наша главная задача — оперативно реагировать на ситуацию", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

К спокойному взгляду на вещи Беглова располагают показатели, свидетельствующие о поступательном экономическом росте по разным направлениям. Так, напомнил главный чиновник, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в Петербурга почти вдвое превысил общероссийский. Успехи сопровождали город в туристической сфере (в 2019 году его посетило рекордное число гостей) и на рынке нового жилья, вводимого в эксплуатацию. Наконец, в Петербурге - самый низкий по стране уровень безработицы, подчеркнул Беглов. Все это говорит ему о достаточном запасе прочности для того, чтобы пережить непростое время.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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