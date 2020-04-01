Из-за пандемии COVID-19 в США выпустили зэков, в РФ в тюрьмы не пускают никого

На фоне массового распространения коронавирусной инфекции власти Нью-Йорка выпустили из тюрем 900 заключенных, в то же время в России ни в СИЗО, ни в колонии не пускают никого, информирует РИА "Новости".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее отмечал, что ввиду сложившейся ситуации в местах заключения опасно находиться пожилым гражданам или тем, кто имеет проблемы со здоровьем. При этом он подчеркнул, что речь не идет о свершивших тяжкие преступления.

В России члены Общественной наблюдательной комиссии не смогли попасть ни в одно место принудительного содержания.

"Мы не можем обеспечить в данных условиях полноценную защиту прав граждан. Более того, мы понимаем, что ограничены фундаментальные права. Люди, чья вина не доказана, будут содержаться под стражей без проведения следственных действий и без возможности встречи с защитником", - сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

ОНК Москвы призывает перевести под домашний арест заключенных, не совершивших тяжких или насильственных преступлений.

"Новая газета" писала ранее, что, если коронавирус попадет в колонии и СИЗО, людям, содержащимся в этих учреждениях, грозит огромная опасность, так как грядет множество смертей.