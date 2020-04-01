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10:27

Вице-губернатор Петербурга Елин сообщил о временных проблемах с наличием аппаратов ИВЛ

фото ЗакС политика Вице-губернатор Петербурга Елин сообщил о временных проблемах с наличием аппаратов ИВЛ

Заместитель главы Петербурга Евгений Елин на заседании городского парламента 1 апреля заявил, что в городе существует проблема с наличием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также некоторых средств индивидуальной защиты.

Вице-губернатор отметил, что перчаток и бахил в городе достаточно, но не хватает защитных костюмов. Он отметил, что к их производству подключились 15 швейных предприятий. Кроме того, Петербург ожидает поставок защитных средств из Китая и Южной Кореи.

Елин сообщил, что в ближайшем будущем в Петербурге должно возобновиться прекращенное ранее производство аппаратов ИВЛ. Кроме того, в Смольном ожидают централизованную поставку аппаратов через Минпромторг. 

 


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