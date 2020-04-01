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10:31

Петербургское отделение СЖР призывает СМИ отказаться от фейков и "погони за сиюминутными сенсациями"

фото ЗакС политика Петербургское отделение СЖР призывает СМИ отказаться от фейков и "погони за сиюминутными сенсациями"

Петербургское отделение Союза журналистов России обратилось с заявлением к коллегам и властям города с просьбой сосредоточиться на противодействии распространению коронавирусной инфекции.

"Сегодня время, когда необходимо особенно тщательно следовать всем профессиональным и этическим нормам журналистики. Пора отложить в сторону погоню за сиюминутными сенсациями и сосредоточиться на главном. В интересах общества", - призывают в СЖР.

Накануне, напомним, Госдума одобрила миллионные штрафы за "тиражирование" фейков об эпидемиях.

Отдельно представители журналистского союза обращаются к властям города и правоохранителям "с настоятельной просьбой оказывать содействие профессиональной деятельности журналистов петербургских СМИ". Ввиду того, отметили в СЖР, часто, несмотря на карантинные ограничения, работники прессы вынуждены перемещаться по городу: в таком случае следует оформлять редакционные задания, что "позволит снизить число возможных инцидентов при проверках карантинного режима".

Напоследок в СЖР призвали власти поддержать печатный сектор.

По состоянию на 31 марта, в Петербурге выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое человек умерли.

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