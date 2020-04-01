ЗакС поддержал законопроект о докапитализации резервного фонда Петербурга для борьбы с коронавирусом

Петербургский парламент на заседании 1 апреля принял в первом чтении предложенные Смольным поправки в городской закон о бюджетном процессе. Согласно им, расходовать средства резервного фонда можно будет не только на неотложные меры, но и на другие мероприятия.

Представлявший законопроект вице-губернатор Евгений Елин заверил депутатов, что поправки вносятся исключительно с целью поддержки городской экономики в сложившихся условиях, финансирование медицинских мероприятий и развитие медицинской сети.

Текст законопроекта подразумевает, что пополнять резервный фонд можно будет без внесения поправок в закон о бюджете. Принятая инициатива будет действовать только до конца 2020 года.

Инициативу поддержали все депутаты. Однако несколько парламентариев заявили, что предпринимаемых Смольном мер недостаточно. Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева заявила, что нужно перераспределять не 18 бюджетных млрд рублей, как предлагают в городском правительстве, а порядка 200 млрд. По мнению Дмитриевой, рано или поздно городу придется ввести карантин.

Несколько депутатов призвали власти финансово поддержать население. Борис Вишневский из "Яблока" заявил, что необходимо внести поправки в городской бюджет, чтобы выделить деньги горожанам. Беспартийный Максим Резник считает, что Госдума должна принять закон о прямых выплат россиянам за счет федеральной казны.

- Коронавирус нельзя победить с помощью дубинок. Нужна политика "пряника", прямые выплаты населению из фонда национального благосостояния, по 10 тысяч рублей каждому жителю России, - подчеркнул Резник.

Александр Рассудов из КПРФ заявил о необходимости прекратить "парад суверенных карантинов" и ввести чрезвычайной ситуации по всей стране. Он заявил, что основная задача депутатов - требовать это властей. Закончить выступление представителю компартии не дал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Макаров также объявил, что инициатива будет принята в целом на внеочередном заседании ЗакСа 1 апреля.

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