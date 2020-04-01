18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:58

ЗакС поддержал законопроект о докапитализации резервного фонда Петербурга для борьбы с коронавирусом

фото ЗакС политика ЗакС поддержал законопроект о докапитализации резервного фонда Петербурга для борьбы с коронавирусом

Петербургский парламент на заседании 1 апреля принял в первом чтении предложенные Смольным поправки в городской закон о бюджетном процессе. Согласно им, расходовать средства резервного фонда можно будет не только на неотложные меры, но и на другие мероприятия.

Представлявший законопроект вице-губернатор Евгений Елин заверил депутатов, что поправки вносятся исключительно с целью поддержки городской экономики в сложившихся условиях, финансирование медицинских мероприятий и развитие медицинской сети.

Текст законопроекта подразумевает, что пополнять резервный фонд можно будет без внесения поправок в закон о бюджете. Принятая инициатива будет действовать только до конца 2020 года.

Инициативу поддержали все депутаты. Однако несколько парламентариев заявили, что предпринимаемых Смольном мер недостаточно. Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева заявила, что нужно перераспределять не 18 бюджетных млрд рублей, как предлагают в городском правительстве, а порядка 200 млрд. По мнению Дмитриевой, рано или поздно городу придется ввести карантин.

Несколько депутатов призвали власти финансово поддержать население. Борис Вишневский из "Яблока" заявил, что необходимо внести поправки в городской бюджет, чтобы выделить деньги горожанам. Беспартийный Максим Резник считает, что Госдума должна принять закон о прямых выплат россиянам за счет федеральной казны.

- Коронавирус нельзя победить с помощью дубинок. Нужна политика "пряника", прямые выплаты населению из фонда национального благосостояния, по 10 тысяч рублей каждому жителю России, - подчеркнул Резник.

Александр Рассудов из КПРФ заявил о необходимости прекратить "парад суверенных карантинов" и ввести чрезвычайной ситуации по всей стране. Он заявил, что основная задача депутатов - требовать это властей. Закончить выступление представителю компартии не дал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

Макаров также объявил, что инициатива будет принята в целом на внеочередном заседании ЗакСа 1 апреля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:56 "Я против того, чтобы давать эфир беглецам": Песков раскритиковал "Эхо" за эфир с Ходорковским

14:35 Выпавший за ночь снег не смутил коммунальщиков: "вся нечисть" была оперативно ликвидирована

14:23 Митянина: По масштабу виртуальная зависимость сравнима с коронавирусом

14:00 "Такая новация": Путин перешёл на работу "по удалёнке"

13:56 ЗакС избрал в Общественную палату Петербурга экс-вице-губернатора и настоятеля храма при Мариинском дворце

13:50 Самовыдвиженец на довыборах в ЗакС просит зарегистрировать его без учета подписей

13:31 Юрист сообщил об угрозах после расследования о коронавирусе в Коми

12:56 В Telegram-канале единоросса Цивилева пошутили о продлении карантина до сентября

12:55 Полиция задержала девушку с COVID-19, которая, зная диагноз, попыталась скрыться

12:28 Макаров: Мы приступили к законодательной противовирусной терапии

12:23 Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием и масками

12:21 Макаров оценил "антивирусный" полет митрополита с иконой над Петербургом

11:51 Муниципальные депутаты попросили Беглова выделить субсидии на оплату "коммуналки"

11:50 ЗакС Петербурга принял инициативу о выплатах к 75-летию Победы в апреле

11:46 Тихвин ввёл ограничения на въезд в город

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru