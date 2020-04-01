В РФ зафиксировано 440 новых случаев заражения COVID-19: плюс 27 - в Петербурге

Согласно поступившей от оперативного штаба информации, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена ещё у 440 граждан России: таким образом, общее количество заболевших достигло 2777 человек.

Плюс 27 новых случаев заражения выявлено у жителей Петербурга (всего - 125), ещё 6 - в Ленинградской области. Наибольшее количество заболевших опять в Москве - 267. Положительную динамику показывает республика Коми - там уже 32 человека подхватили COVID-19.

За сутки от инфекции скончались семь россиян, всего жертв - 24.

Подробная статистика по COVID-19 в РФ отображена на сайте "стопкоронавирус.рф".

Всего в мире вирус выявлен у более 860 тысяч человек, погибли - свыше 42 тысяч граждан.