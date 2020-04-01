Роспотребнадзор обязал россиян держаться друг от друга подальше

Роспотребнадзор призвал россиян держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Постановление за подписью главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в документе.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рекомендовал москвичам, пребывающим в режиме строгой самоизоляции, оказавшись на улице, находится на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.

По состоянию на 1 апреля, в РФ зафиксировано 2777 случаев заражения COVID-19.