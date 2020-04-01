Тихвин ввёл ограничения на въезд в город

В администрации Тихвина известили, что пока не собираются закрывать город от остального мира: на данный момент в качестве превентивной меры по борьбе с распространением COVID-19 в населенном пункте вводятся временные ограничения на въезд и выезд.

"Никакой речи о закрытии города не идет, даже с полудня. Въехать и выехать могут все. На въезде будут проверять паспорта, температуру, имеют право остановить любую машину, спросить, зачем или куда вы едете", - поделились с "Бумагой" представители тихвинской администрации.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил о закрытии города. Однако чиновники заверили, что пока что будут пропускать людей и без прописки.

"А если это автомобиль, который везет продукты, у него что, должна быть прописка? У нас лишь ограничительные меры. Возможно, кто-то прочитает, послушает и лишний раз не поедет", - подытожили в администрации.

Днем ранее ограничения на посещение города ввели власти Волхова. Также поступили и в Мурино, Янино, Энколово, в деревне Глинка Тосненского района, Кингисеппе и Выборге.

Пробно изолировался и остров Котлин.