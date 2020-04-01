ЗакС Петербурга принял инициативу о выплатах к 75-летию Победы в апреле

Единовременные выплаты к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Петербурге начнут выдавать с 15 апреля, а не с 1 мая, как планировалось раньше. Соответствующий законопроект 1 апреля приняли в первом чтении депутаты городского Законодательного собрания.

Инициативу внесла фракция "Единая Россия". Ее представитель Елена Киселева попросила принять законопроект в целом на внеочередном заседании ЗакСа.

Ранее спикер городского парламента Вячеслав Макаров объяснил, что проект закона был разработан после поручение президента Владимира Путина, в своем телеобращении к россиянам попросившего регионы обеспечить выплаты раньше изначально намеченных сроков.

Напомним, единовременные денежные выплаты в размере 7 тысяч рублей должны получить инвалиды и ветераны ВОВ, граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, блокадники, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того, деньги выдадут участникам разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года.

По 4 тысячи рублей полагается вдовам и вдовцам военных, погибших в период войны с Финляндией и Японией. По 3 тысячи рублей выделят горожанам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не входящим ни в одну предыдущую категорию.

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