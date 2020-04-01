Муниципальные депутаты попросили Беглова выделить субсидии на оплату "коммуналки"

Муниципальные депутаты Сергей Крупко из МО "Ульянка" и Ольга Крупко из МО "Константиновское" отправили губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой выделить субсидии для компенсации коммунальных платежей и задолженностей по ним, сообщила ЗАКС.Ру Ольга Крупко.

По ее словам, большая часть петербуржцев работают в частных компаниях. Если их и отпустили на выходные, то за свой счет, считает мундеп. Она добавила, что подвержены риску и мелкие предприниматели, а кто-то из жителей получает "черную" или сдельную зарплату.

- У многих жителей ипотеки, а если и дети, и работаешь в частной компании... А зарплаты "черные", а в сервисных компаниях мастера работают на сделке. У многих и больничных оплачиваемых нет, - заявила Крупко.

Она отметила, что топливо, газ, вода и электричество - продукты производства из государственных недр - "достояние" народа. По мнению муниципальных депутатов, пришло время, когда власти должны поддержать население города.

"Наша страна поддерживает многие страны и оказывает им гуманитарную помощь, списывает долги. Надеемся наши жители не останутся без поддержки государства тоже", - заявили мундепы в своем обращении.

Напомним, в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путина объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Он заявил, что заработная плата должна у всех сохраниться. Как именно и кто будет оплачивать зарплату неработающим людям, президент не пояснил.

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