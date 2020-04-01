Макаров оценил "антивирусный" полет митрополита с иконой над Петербургом

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, рассуждая о принятом комплексе мер по борьбе с коронавирусом, заявил, что молитвенный облет города митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием с Казанской иконой Божией матери тоже поможет.

- У нас каждый день в Мариинском дворце идут службы. Мы видели, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетал на вертолете с иконой Казанской Божией матери. Я, безусловно, уверен, что это поможет, потому что наша Россия - это великая миродержавная сила, а Санкт-Петербург - город святого апостола Петра - великий православный город планеты Земля, - сказал Макаров на заседании городского парламента.

Он также отметил, что патриарх Кирилл, митрополит Варсонофий и другие православные батюшки не прекращают молитв.

Напомним, Варсонофий совершил свой молитвенный облет над Петербургом во вторник, 31 марта. Митрополия сообщила, что иерарх вознес молитвы об избавлении петербуржцев от эпидемии.

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