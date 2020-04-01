Макаров: Мы приступили к законодательной противовирусной терапии

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании парламента 1 апреля поблагодарил своих коллег за поддержку законопроектов, внесенных в связи с распространением коронавируса.

Инфекцию COVID-19 он назвал самым большим за последние десятелития вызовом человечеству, а принятые инициативы - "законодательной противовирусной терапией".

- Мы готовы все необходимые нормативно-правовые акты принимать и принимать немедленно. В этом наша эффективность, - заявил Макаров. - Режим повышенной готовности не причина для панических настроений, это повод для повышенной мобилизации всех нас.

По его мнению, сложившаяся ситуация показала, что сила не в деньгах и "бесконечных тусовках", а в справедливости и солидарности. Также председатель парламент заявил, что уверен в действенности молитвенного облета Петербурга митрополитом Варсонофием.

Напомним, на первоапрельском заседании ЗакС принял ряд инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Среди них, разработанные Смольным меры поддержки малого и среднего бизнеса.

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