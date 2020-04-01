Выпавший за ночь снег не смутил коммунальщиков: "вся нечисть" была оперативно ликвидирована

Петербургские работники коммунальных и дорожных предприятий быстро очистили улицы города от последствий ночного снегопада, информирует пресс-служба Смольного. Уровень выпавших осадков не превысил 4 сантиметров.

Первыми от снега были очищены тротуары, остановки, пешеходные переходы. Отмечается, что реагенты при очистке магистралей применять не должны были.

"Надо отметить, что любая влага в виде осадков, будь то снег или дождь, в данной ситуации идет на пользу уборке. Сразу прекращается пылеобразование, что способствует нормализации обстановки в городе. Вместе с этой слякотью убрать всю нечисть с улиц Петербурга гораздо проще", - рассказали о подвигах в Смольном.