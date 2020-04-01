"Я против того, чтобы давать эфир беглецам": Песков раскритиковал "Эхо" за эфир с Ходорковским

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверен, что "уважающим" свою репутацию СМИ не следует брать интервью у таких граждан, как предприниматель-экспат Михаил Ходорковский. Ранее на "Эхе Москвы" вышел эфир, в котором бизнесмен принимал участие.

"Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому, мне кажется, это некорректно", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

При этом сам выпуск программы с участием Ходорковского чиновник не смотрел, но осуждает.

"Я не считаю, что нужно беглецам давать слово", - повторился он.

В ответ главред "Эха" Алексей Венедиктов напомнил, что согласно российскому законодательству не воспрещается брать интервью ни у "беглецов", ни у подозреваемых, ни у осужденных граждан. Ходорковский, по его словам, знает толк в нефтяных сделках, а темой эфира была продажа венесуэльских нефтяных активов Игорем Сечиным правительству России.

"Мы всегда открыты критике и просим Дмитрия Пескова посодействовать нам в получении интервью господина Сечина", - парировал Венедиктов у себя в Telegram-канале.

Напомним, 18 февраля апелляционный суд Гааги обязал власти России выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Эту сумму в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Акционеры заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.