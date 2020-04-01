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15:04

22 ноября станет праздничным днем в Петербурге

фото ЗакС политика 22 ноября станет праздничным днем в Петербурге

День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни, 22 ноября, станет официальным праздником в Петербурге. Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении депутаты городского Заксобрания на заседании 1 апреля.

- С такой инициативой в наш адрес обратились ветеранские организации. Губернатор инициативу поддержал, - заявил соавтор законопроекта, единоросс Денис Четырбок.

В Петербурге уже есть несколько официальных памятных дат, связанных с событиями Великой Отечественной войны и блокады: 5 июня - День прорыва морской минной блокады, 9 августа - День окончания Ленинградской битвы, 8 сентября - День памяти жертв блокады. Также в городе празднуются День прорыва блокады Ленинграда (18 января) и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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