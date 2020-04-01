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15:11

Навальный осудил удаление с сайта "Эха Москвы" текста о расследовании ФБК

фото ЗакС политика Навальный осудил удаление с сайта "Эха Москвы" текста о расследовании ФБК

Политик Алексей Навальный заявил об установившейся на дружественной ему радиостанции "Эхо Москвы" цензуре. К такому выводу он пришел, столкнувшись с удалением с сайта "Эха" новости, написанной по мотивам последнего расследования, которое его московский штаб посвятил семье вице-мэра Максима Ликсутова. Согласно разоблачениям ФБК, 15-летний сын чиновника якобы не соблюдает введенный в столице режим самоизоляции и вместо этого проводит время, катаясь по Москве на дорогом автомобиле. Винит политик в инциденте с исчезновением материала главного редактора СМИ Алексея Венедиктова, за которого ответил редактор сайта Виталий Рувинский.

"В чью бы сторону ни было направлено расследование (или псевдорасследование) — когда с помощью детей атакуют тех или иных политиков или общественных деятелей, мы эту информацию не публикуем ни в виде расследований, ни в виде новостей. Могу вспомнить аналогичные истории с расследованием Навального по детям Железняка — мы это не публиковали; по детям самого Навального — мы тоже не публиковали, когда в ряде изданий появились какие-то якобы расследования", - обозначил он свою позицию, опубликованную в издании The Insider.

По мнению Навального, Венедиктову стоило бы стыдиться пассажа про его детей. Кроме того, оппозиционер заявил, что Венедиктов якобы дружит с нечистым на руку, по мнению Навального, чиновником и в трудные моменты старается его всячески защищать и выгораживать.

"Теперь совершенно очевидно, что это факт цензуры и Алексей Венедиктов намеренно удалил (по просьбе самого Ликсутова или Раковой) новость", - заключил основатель Фонда борьбы с коррупцией в своем Telegram-канале.

В тот же день, 1 апреля, власти не понравился еще один материал на "Эхе Москвы": президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков осудил предоставление эфира политическому эмигранту Михаилу Ходорковскому.

Отметим, что режим изоляции Москва ввела первым среди субъектов РФ, и в ней он наиболее строгий: все категории граждан обязаны сидеть по домам до конца недели. Исключительные случаи, позволяющие покинуть жилище, детально прописаны в распоряжении московского мэра Сергея Собянина.

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