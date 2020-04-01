УФАС обнаружило картель на рынке благоустройства в Василеостровском районе

Сотрудники петербургского управления ФАС признали нарушителями закона о конкуренции двух частных подрядчиков - ООО "Морской строитель" и ООО "Клен", которые в период с 2017 по 2019 год действовали на рынке госзакупок в рамках картельного сговора. Об этом антимонопольщикам в том числе позволили судить сведения, полученные от прокуратуры Василеостровского района.

За три года картельное соглашение между компаниями позволило им выиграть контракты в общей сложности на сумму в 93,8 млн рублей. Специалисты отследили, как проводились торги, выявили наиболее характерные для такого рода соглашений особенности: у ООО были одинаковые контактные данные, часть сотрудников числилась в обеих компаниях, а начальную цену оба подрядчика, создавая иллюзию конкуренции, по каждому контракту снижали максимум на 1 процент.

Антимонопольщики усмотрели в действиях недобросовестных юридических лиц признаки нарушения статьи 178 УК (ограничение конкуренции). В дальнейшем их делом займется полиция.