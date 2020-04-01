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16:12

Из-за коронавируса пассажирский порт отложил открытие круизов

фото ЗакС политика Из-за коронавируса пассажирский порт отложил открытие круизов

Руководство принадлежащего Смольному пассажирского порта "Морской фасад" объявило о переносе на неопределенный срок старта круизной навигации. Решение целиком и полностью объясняется опасностью распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, следует из заявления на сайте порта, отказываться от переноса было бы попросту нецелесообразно, поскольку вступивший 16 марта в силу нормативный акт правительства не позволяет пропустить туристов.

"Введено временное ограничение на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая 2020 года. Мы внимательно следим за всеми официальными сообщениями по вопросу выявления и противодействия распространению нового типа коронавирусной инфекции на морском транспорте и порядка пропуска через государственную границу Российской Федерации пассажиров паромных и круизных судов для информирования контрагентов", - гласит сообщение от "Морского фасада".

Авторы подчеркивают, что в пассажирском порту пока не было ни одного случая заражения инфекцией COVID-19. Всего по состоянию на 1 апреля в России коронавирусная инфекция диагностирована у 2777 граждан. В Петербурге - 125 заболевших.

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