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17:06

Смольный узнает о неизолировавшихся петербуржцах старше 65 лет с помощью льготных проездных и МВД

фото ЗакС политика Смольный узнает о неизолировавшихся петербуржцах старше 65 лет с помощью льготных проездных и МВД

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил распоряжение о порядке предоставления единовременной денежной выплаты в размере 2000 рублей гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Документ опубликован 1 апреля на сайте Смольного. 

Согласно постановлению правительства Петербурга от 30 марта, жители города старше 65 обязаны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля. Пожилым петербуржцам можно провести это время по месту проживания "либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах". Тем, кто будет соблюдать режим самоизоляции обещана единовременная выплата в размере 2000 рублей. 

На выплату также смогут расчитывать внявшие рекомендациям петербургских властей пожилые бездомные при условии постановки на учет в "Центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства".

Исключат из списков получателей выплаты тех, кто в период обязательной самоизоляции пользовался в транспорте своим льготным проездным, и тех, о ком из МВД или иных органов поступят сведения о несоблюдении режима. Кроме того, не получат этих денег те, кто несмотря на почтенный возраст вынужден ездить на работу. 

В документе сказано, что режим самоизоляции действует "в период с 30.04.2020 по 14.04.2020". Вероятно, это опечатка, и речь все-таки идет о периоде с 30 марта по 14 апреля. 

Выплаты предполагается начать по окончанию срока режима самоизоляции. Как указано в документе комитета по соцполитике, деньги перечисляются в адрес гражданина через отделения почты по месту жительства (по месту пребывания),  либо в кредитные организации, в которые производится перечисление мер социальной поддержки в соответствии с данными, указанными гражданами в ранее поданных заявлениях, либо по месту получения пенсии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал очередное дополнение об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса 30 марта. Среди прочего в документе содержится строгое предписание гражданам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Остальным петербуржцам власти Петербурга тоже советуют оставаться дома, но пока в порядке рекомендации. На улицах и в общественных местах следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра, выгуливать собаку рекомендовано не дальше 100 метров от дома. 

Ранее, с 28 марта по 5 апреля приостановили действие всех льгот на проездные билеты в общественном транспорте и их продажу в связи с угрозой распространения коронавируса.

Неделя с 30 по 5 апреля была объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей. 


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