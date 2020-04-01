У Путина требуют перевести под домашний арест фигурантов дела "Сети"* их родители

Родители фигурантов дела "Сети"* выступили с письменными требованиями, адресованными президентской администрации и лично главе государства Владимиру Путину. В документе говорится о необходимости выпустить осужденных молодых людей из мест заключения по причине угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Полный текст обращения опубликован на сайте "Новой газеты".

"Из всех предписаний по карантину исполняется только запрет на свидания с родственниками. Но совершенно очевидно, что наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют сами сотрудники ФСИН, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Любой случай заражения внутри этой системы с высокой долей вероятности приведет к 100% заражению как заключенных, так и сотрудников", - предрекают авторы письма, напоминающие, что у двух фигурантов имеется открытая форма туберкулеза.

Родители апеллируют к 41 статье Конституции, где говорится о праве каждого россиянина на медицинскую помощь и охрану здоровья. Кроме того, они напоминают, что еще не состоялось апелляционного суда, а значит, требование перевода осужденных под домашний арест с целью соблюдения режима самоизоляции можно считать разумным и законным.

Напомним, в феврале проходящие по скандально знаменитому "пензенскому делу" семеро арестантов получили от 6 до 18 лет колонии. Им вменили подготовку свержения госстроя. Они неоднократно жаловались на пытки в ходе задержания и во время следствия.

Накануне на невозможность пройти тест на коронавирус ввиду отсутствия этих тестов в тюремной больнице "Матросской тишины" пожаловался арестованный по обвинению в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун.

* "Сеть" - сообщество, признанное террористическим и запрещенное на территории РФ