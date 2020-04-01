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19:18

Три петербургские больницы закрыли прием пациентов из-за проверок на COVID-19

фото ЗакС политика Три петербургские больницы закрыли прием пациентов из-за проверок на COVID-19

Три городских больницы - Александровская, Введенская и святого Георгия - закрылись для приема новых больных, сообщают в комитете по здравоохранению. Причиной для этого послужила инфекция COVID-19, занесенная в стены больниц.

"На территории учреждений введены ограничительные мероприятия", - гласит официальное сообщение, из которого невозможно понять, пациенты или врачи оказались инфицированными опасным вирусом.

Чиновники заверили, что противоэпидемиологические меры в медучреждениях усилились и что при первых признаках ОРВИ людей сразу же будут переводить в инфекционный стационар.

"Медицинский персонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции. Также врачи и медсестры будут строго закреплены за теми отделениями, где они работают", - объявили в комитете.

1 апреля стало известно о 125 заразившемся в Петербурге инфекцией COVID-19 человеке. Умерло от инфекции уже двое петербуржцев.

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