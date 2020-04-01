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20:05

Путин подписал законы о наказании за нарушение карантина и за фейки о COVID-19

фото ЗакС политика Путин подписал законы о наказании за нарушение карантина и за фейки о COVID-19

Президент Владимир Путин подписал 1 апреля сразу несколько законов, имеющих отношение к распространению коронавирусной инфекции.

Первый из них наделяет правительство правом вводить на территории Федерации режим чрезвычайной ситуации, которое до того было сосредоточено исключительно в руках главы государства.

Второй документ устанавливает штрафы за нарушение карантинного режима в условиях ЧС, который при отягчающих обстоятельствах в виде смерти других граждан или причинения вреда их здоровью достигает 300 тысяч рублей.

Третий подписанный Путиным закон вводит уголовное наказание за распространение фейковой информации. Нарушителям этого нормативного акта грозит наказание до семи лет лишения свободы.

По состоянию на 1 апреля в России заражено инфекцией 2277 человек и умерло от нее 24 человека.

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