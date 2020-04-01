Самоизоляция против довыборов

Самовыдвиженцы и представитель непарламентской партии, участвующие в довыборах депутата Законодательного собрания по 21 округу, во время всеобщей самоизоляции из-за коронавируса не могут собирать подписи избирателей в свою поддержку. Некоторые из них уже обратились с обращениями в разные инстанции и предложили зарегистрировать их без подписей, перенести дату голосования или принять другие "шаги на встречу". В Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявили, что пока ничего сделать не могут - надо дождаться принятия нового федерального закона.

Проблемы пустых улиц

Первым документы в территориальную избирательную комиссию №19 подал 24 марта домохозяин Сергей Титаренко, который решил участвовать в выборах как самовыдвиженец. Следом за ним документы подали два других самовыдвиженца Алексей Шмаков и Артур Порталенко. От непарламентской Партии социальной защиты в депутаты выдвинулся Егор Демчук. Уже 1 апреля на сайте ТИК №19 появилась информация о новых самовыдвиженцах - председателе совета депутатов МО "Звездное" Максиме Разинкове и главе местной администрации МО "Гагаринское" Михаиле Трусникове.

Каждый из них должен собрать не менее 4 320 и не более 4 752 автографов избирателей в свою поддержку. В избирательную комиссию их надо сдать в течение 40 дней с начала кампании - с 13 марта. Только после проверки подписей, если они окажутся действительными, избирком зарегистрирует самовыдвиженцев и представителя непарламентской партии как кандидатов на парламентский мандат.

В Петербурге же, как и во всем мире, распространяется коронавирусная инфекция. Правительство города выпустило ряд постановлений с мерами, который должны помочь противостоять болезни. Среди принятых положений, рекомендация всем петербуржцам не выходить из дома без особой необходимости до 4 апреля. Желательно ходить только в продуктовый магазин, аптеку, выкинуть мусор или выгулять собаку у дома, сообщается в постановлении. Лицам же старше 65 лет вообще запрещается выходить из дома.

Принятым ранее документом власти города ограничили работу организаций по предоставлению услуг населению, которые требуют личного контакта. В городе закрыли кафе, парикмахерские, непродуктовые магазины и многое другое.

В таких условиях невозможно даже распечатать подписные листы для сбора афтографов у избирателей, заявил в разговоре с ЗАКС.Ру Титаренко:

- Все компании закрылись. Даже имея свой личный принтер я не могу распечатать подписные листы, все надо делать через избирательный счет, все заказывать. Сам я не могу ничего сделать.

По его словам, нет возможности и общаться с людьми для агитации. Об этом же сообщил Егор Демчук в разговоре с ЗАКС.Ру. Он отметил, что сейчас на улице практически нет людей. Тем более при сборе подписей можно заразиться самому, а пожилые люди вряд ли согласятся открывать дверь из-за боязни подхватить коронавирус, считает Демчук.

Самовыдвиженец Артур Порталенко рассказал ЗАКС.Ру, что его команда успела собрать около 300 подписей, но с каждым днем их становится все сложнее получать. Сначала волонтеры были готовы выходить на улицы, но сейчас к такой работе относятся с опасением, заявил Порталенко. По его словам, он старается перестроить работу под сложившиеся условия.

- Мы сейчас работаем через старших домов в муниципальном образовании Купчино, Звездное, Гагаринское. Они собирают подписи, не выходя из дома. Но тем не менее работа осложнена. Начали вести работу через домофоны. Кто-то говорит "Приходите после карантина", кто-то говорит: "Вообще не беспокойте меня, я сижу на самоизоляции, не хочу ни с кем контактировать лишний раз", - сообщил самовыдвиженец.

Он надеется, что после снятия всех ограничений удастся "в ударном режиме" собрать недостающие автографы. Хотя можно и продлить срок приема подписных листов, считает Порталенко. Об этом он попросил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в своем обращении. Пока Горизбирком ему не ответил, сообщил самовыдвиженец. Он добавил, что планирует отправить аналогичное письмо в Центральную избирательную комиссию. В нем потенциальный кандидат хочет предложить еще один выход из ситуации - уменьшить количество необходимых для регистрации подписей с 3% до 1%.

- Это новые условия, это форс-мажор, грубо говоря, для предвыборной кампании. В условиях форс-мажора, я считаю, что возможно рассмотреть вопрос для уже выдвинутых кандидатов. Снизить, например, планку не 3%, а 1% хотя бы. Или продлить срок сбора подписей на ту же неделю, которая выпала, - заявил Порталенко.

Он считает, что автографы можно собирать и более современным способом - через сайт "Госуслуги". Такой способ и удобен при самоизоляции большинства избирателей, и надежнее бумажного вариант, уверен самовыдвиженец:

- Зашел на "Госуслуги", выбрал кандидата, за которого проголосовать хочешь. Там все данные вносятся. Обмануть, по-моему, невозможно сайт "Госуслуги". Если зарегистрировался, то никто другой уже не сможет. Бумагу можно обмануть, "левой" рукой там расписаться, если есть данные, а этот сайт не обманешь.

Свои предложения по разрешению проблемы есть и у Демчука. Он сообщил, что вместе с партией готовит заявление с просьбой перенести выборы на более позднюю дату или зарегистрировать самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий без учета подписей.

- Мы хотели сделать заявление, либо чтобы сейчас всех кандидатов зарегистрировали, кто официально сдал документы, но в связи с мерами не может собирать подписи, либо перенесли выборы, например, на осень. Потому что это ущемляет права маленьких партий и самовыдвиженцев. Кандидатов от "Яблока" или от "Справедливой России", которые в парламенте представлены, зарегистрируют по-любому, - заявил выдвиженец от Партии за социальную защиту.

Титаренко придерживается аналогичного мнения. Он считает, что избирком должен зарегистрировать всех без учета подписей избирателей.

Самовыдвиженец уже направил обращения в Центральную избирательную комиссию, губернатору Петербурга и в администрацию президента России со своим предложением. Поддержать себя он попросил парламентские партии, сообщил Титаренко. В частности, по его словам, он написал письма КПРФ и ЛДПР.

Чрезвычайный перенос

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко отметил, что сегодня первый и единственно значимый приоритет - безопасность, жизнь и здоровье граждан. Поэтому Горизбирком просит и кандидатов, и политические партии соблюдать все указания и предписания органов власти, которые касаются борьбы с распространением коронавируса, передала слова Миненко пресс-служба ГИКа.

Глава Горизбиркома добавил, что пока действующее законодательство не содержит нормы, позволяющей перенести довыборы в ЗакС по 21 округу. Не может Горизбирком и не учитывать подписи избирателей при регистрации самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий, сообщил ЗАКС.Ру член ГИКа Олег Зацепа. Это будет нарушение закона со стороны Горизбиркома, заявил Зацепа.

Невозможно и собирать автографы не на подписных листах, сообщила ЗАКС.Ру член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. По ее словам, федеральное законодательство не содержит такую возможность, так что на сегодняшний день это исключено.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения регламентируется 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Покровская отметила, что в документе прописано только то, как нельзя собирать подписи. Например, этим не могут заниматься лица младше 18 лет. Однако, в статье 37 закона указано, что использовать необходимо подписные листы. Как проводить кампанию и сбор автографов во время всеобщей изоляции, 67-ФЗ не определяет, заявил Зацепа.

- Закон действительно не регламентирует подобные ситуации, потому что он писался для организации и проведения выборов не в условиях эпидемии. Поэтому пока иного способа сбора подписей кроме как на бумаге закон не предусматривает. Здесь нужно как-то выходить из положения самостоятельно, - сообщил член ГИК.

Он добавил, что перенести довыборы на более поздний срок пока тоже невозможно. Сейчас, согласно пункту 33 статьи 38 67-ФЗ, это может произойти только в одном случае, рассказал Зацепа:

- Пока действующий закон это предусматривает в одном единственном случае. Если у нас зарегистрированных кандидатов будет один или ни одного, а срок выдвижения уже закончился, тогда возможно будет отложить день голосования не более чем на три месяца, можно меньше. В этом случае произойдет и продление срока сбора подписей.

По мнению Покровской, есть и еще один вариант переноса голосования - введение чрезвычайного положения.

- У нас есть закон о чрезвычайном положении. Там написано, что после принятия решения о чрезвычайном положении,как только это решение принято, всё отменяются выборы и референдумы. Кто отменяет, ничего не написано. То есть я считаю, что просто автоматически это происходит, - считает представительница "Яблока".

Ее коллега Зацепа не совсем с этим согласен. Он отметил, что отложить довыборы при ЧС станет возможно после принятия федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Документ 31 марта в третьем чтении одобрила Государственная Дума и принял Совет Федерации, вечером 1 марта его подписал президент России Владимир Путин.

- Есть принятый Государственной Думой закон, который предусматривает отложение дня голосования как раз в случае чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. В том числе в связи с эпидемиями. Когда он будет опубликован, то сложится необходимая правовая база, и при условии, что у нас будет введен режим ЧС или повышенной готовности, то можно будет отложить день голосования на время этого режима. Но это пока не вступивший в силу закон, - сообщил Зацепа.

Его поддержал глава Горизбиркома Виктор Миненко. Он сообщил, что при принятии закона и наличии права его применения, ГИК обдумает возможность отложения выборов:

- Когда данная норма закона вступит в силу, в случае возможности ее применения Санкт-Петербургская избирательная комиссия незамедлительно рассмотрит вопрос о соответствующем обращении в ЦИК России.

Если же режим ЧС затянется до осени, то довыборы в ЗакС уже проводить будет невозможно, напомнил Зацепа. Со ссылкой на законодательство он сообщил, что выборы не могут быть назначены и кандидат не может быть избран, если ему останется исполнять полномочия менее года.

Полномочия депутатов Законодательного собрания истекают в 2021 году, той же осенью должны пройти выборы в городской парламент.

София Саттарова

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