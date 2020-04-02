Росстат предлагает перенести общероссийскую перепись населения на 2021 год

Всероссийскую перепись населения могут перенести на следующий год: с таким предложением выступил глава Росстата Павел Малков, информирует "Интерфакс".

Новые сроки проведения подсчета граждан РФ в конечном итоге определит правительство.

Изначально предполагалось, что основной этап переписи начнется 1 октября 2020 года и завершится 31 числа. Однако в труднодоступных районах страны процесс должен был стартовать уже 1 апреля. Процедуру отменили ввиду пандемии коронавируса.

Росстат гарантирует, что перенос мероприятия на грядущий год никак не повлияет на его качество и конечный результат, при этом у ведомства появится возможность подготовиться к интеграции современных технологий в процесс.