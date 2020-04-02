Житель Карелии получил протокол за фото санитара в фуражке Вермахта

В Карелии полицейские составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики (20.3 КоАП) на жителя Олонца, сохранившего "ВКонтакте" картинки с символикой Третьего рейха, делится издание "7х7".

Мужчина уверяет, что фотографии не находились в открытом доступе. Несмотря на это, работников регионального центра "Э" заинтересовали его картинки, на которых была изображена свастика из кетчупа, она же на лбу американского преступника Чарльза Мэнсона и санитар в фуражке Вермахта.

Теперь полицейским предстоит доказать, что житель Олонца действительно пропагандировал нацистскую символику, напоминает адвокат "Агоры" Станислав Селезнев.

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается публиковать свастику при условии осуждения идеологии нацизма.