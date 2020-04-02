"Открытая Россия" настаивает на срочной амнистии заключенных из-за пандемии COVID-19

"Открытая Россия" требует провести амнистию среди арестантов и смягчить меру пресечения для обвиняемых и подсудимых для того, чтобы пресечь распространение коронавирусной инфекции в местах заключения, поделилась с "МБХ медиа" член организации Татьяна Усманова.

В ОР предлагают освободить всех осужденных по статьям небольшой и средней степени тяжести, политзаключенных, женщин с детьми и беременных, а также имеющих хронические заболевания и пожилых.

Подозреваемым и обвиняемым в ненасильственных преступлениях можно сменить заключение на домашний арест либо подписку о невыезде, уверены общественники.

"Уже в ближайшие дни коронавирус может проникнуть в исправительные колонии и тюрьмы. С учётом тяжелых условий содержания, это может угрожать здоровью и жизни тысяч заключенных. Вспышка заболевания коронавирусом грозит и работающим там сотрудникам ФСИН", - подчеркивается в заявлении ОР.

Правозащитники отметили, что к амнистии заключенных уже призывала верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет.

На сегодняшний день Австралия, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Великобритания, Германия, Индия, Иран, Ирландия, США, Сирия, Судан, Канада, Колумбия и Эфиопия уже смягчили условия пребывания людей в тюрьмах, отпустив некоторых под домашний арест.