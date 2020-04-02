Депутаты МО "Смольнинское" в условиях пандемии не смогли собрать кворум для заседания

Заседание муниципального совета МО "Смольнинское" вечером 1 апреля не состоялось из-за отсутствия большинства депутатов, сообщил мундеп Никита Юферев.

По его словам, присутствовали только пять представителей партии "Яблоко", два депутата из числа активистов объединения "Центральный район за комфортную среду обитания" и и.о. главы муниципалитета единоросс Григорий Ранков.

"Обсудили коронавирус, явку депутатов и проблемы Израиля. Минут через 15 разошлись", - написал Юферев в Facebook.

Другой присутствоваший депутат Дмитрий Палюга сообщил, что понимает желание своих неявившихся коллег самоизолироваться, но считает, что работу органов местного самоуправления никто не отменял.



"Правительство Санкт-Петербурга лишь рекомендовало держаться на расстоянии не менее полутора метров от соседнего депутата. Так что с правовой точки зрения у большинства из них не было причин пропустить заседание", - написал в соцсетях Палюга.

Отметим, что в совете есть один депутат, который самоизолировался в обязательном порядке. Самовыдвиженцу Борису Гудкову больше 65 лет.